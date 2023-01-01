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beIN CONNECT

beIN CONNECT

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bein.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde beIN CONNECT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

beIN CONNECT'e abone olun ve film, eğlence ve beIN CONNECT LIVE kanallarını izleyin. beIN TV abonesi olarak beIN CONNECT'i ücretsiz olarak çevrimiçi etkinleştirebilirsiniz!

Web Sitesi: bein.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, beIN CONNECT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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