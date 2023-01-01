WebCatalog

Fig

Fig

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Web Sitesi: fig.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fig çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni nesil komut satırı. Ekibinizin sırları, komut dosyaları ve SSH kimlik bilgilerine ilişkin gerçeğin kaynağı.

Web Sitesi: fig.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fig ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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