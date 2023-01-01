WebCatalog
Taggg

Taggg

app.taggg.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Taggg çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Grup Toplantılarını Anında Planlayın. Buluşmak için en erken zamanı bulmak için kişilerle bağlantı kurun ve müsaitlik durumunuzu belirtin. Oylamaya veya oylamaya gerek yok!

Web Sitesi: taggg.com

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