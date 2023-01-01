pymetrics, yetenek yaşam döngüsü boyunca daha verimli, etkili ve adil bir işe alım süreci oluşturmak için veriye dayalı davranışsal öngörüleri ve denetlenen yapay zekayı kullanarak işe alım ve yetenek yönetimini yeniden tanımlayan bir sosyal beceri platformudur.

Web Sitesi: pymetrics.com

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