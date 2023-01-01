WebCatalog
Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pymetrics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

pymetrics, yetenek yaşam döngüsü boyunca daha verimli, etkili ve adil bir işe alım süreci oluşturmak için veriye dayalı davranışsal öngörüleri ve denetlenen yapay zekayı kullanarak işe alım ve yetenek yönetimini yeniden tanımlayan bir sosyal beceri platformudur.

Web Sitesi: pymetrics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pymetrics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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