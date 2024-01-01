WebCatalog

Juji Studio

Juji Studio

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Web Sitesi: juji.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Juji Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kodsuz Bilişsel Yapay Zeka Chatbot Oluşturucu Juji Studio, Bilişsel Yapay Zeka ve Hesaplamalı Psikolojiyi sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile birleştirerek herkesin özel bilişsel yapay zeka sohbet robotlarını kod ve BT kaynağı gerektirmeden oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Değer elde etme süresini kolayca 100 katına çıkarın. Diğer yapay zeka sohbet robotlarının aksine, bilişsel yapay zeka sohbet robotları gelişmiş insan sosyal becerilerine sahiptir. Bu becerilerle kullanıcılarını aktif olarak dinleyebilir ve empatik bir şekilde yanıt verebilirler. Ayrıca satır aralarını okuyabilir ve her kullanıcının, Büyük 5 kişilik özellikleri ve sosyal beceriler gibi benzersiz özelliklerini konuşmalardan otomatik olarak çıkarımlayabilir ve bu bilgileri, hizmetlerini her kullanıcı için derinlemesine kişiselleştirmek için kullanabilirler. Juji Studio; eğitim, sağlık hizmetleri ve yetenek yönetimi gibi farklı alanlarda mülakat, eğitim/özel ders verme ve ikna edici bilgi sunumu gibi çeşitli ve karmaşık insan katılımı görevlerini otomatikleştirmek için kullanıldı.

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: juji.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Juji Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Mindsera

mindsera.com

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Wondering

Wondering

wondering.com

ToolBaz

ToolBaz

toolbaz.org

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