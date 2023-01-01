Several Minds

Zihniyet Değerlendirmeleri ile Daha İyi İşe Alma Kararları Alın. Yapay zeka odaklı zihniyet değerlendirmeleri aracılığıyla, değer odaklı işletmelere, şirketin vizyonu ve kültürüyle uyumlu bireylerden oluşan etkili ve başarılı ekipler oluşturma olanağı sağlıyoruz.

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