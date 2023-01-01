WebCatalog
Several Minds

Several Minds

app.severalminds.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Several Minds çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zihniyet Değerlendirmeleri ile Daha İyi İşe Alma Kararları Alın. Yapay zeka odaklı zihniyet değerlendirmeleri aracılığıyla, değer odaklı işletmelere, şirketin vizyonu ve kültürüyle uyumlu bireylerden oluşan etkili ve başarılı ekipler oluşturma olanağı sağlıyoruz.

Web Sitesi: severalminds.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Several Minds ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Adversus

Adversus

app.adversus.io

Criteria

Criteria

hireselect.criteriacorp.com

MyFeelBack

MyFeelBack

room.myfeelback.com

Claap

Claap

app.claap.io

TeamGenius

TeamGenius

app.teamgenius.com

flowpoint.ai

flowpoint.ai

dashboard.flowpoint.ai

Shortlyster Candidate

Shortlyster Candidate

candidate.shortlyster.com

Shortlyster Employer

Shortlyster Employer

app.shortlyster.com

Productify.ai

Productify.ai

app.productify.ai

HireVue

HireVue

app.hirevue.com

TIKR Buddy

TIKR Buddy

tikrbuddy.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası