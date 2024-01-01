WebCatalog

Ardoq

Ardoq

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ardoq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ardoq çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Reimagine Enterprise Architecture. Ardoq's data-driven platform unites your enterprise views, charting a clear path to navigate change, unlock revenue growth, fuel innovation, and accelerate transformation. Our software helps organizations plan, execute, and predict the impact of change across their people, projects, strategies, processes, applications, infrastructure, and capabilities. With Ardoq, fresh data creates a dynamic overview that provides insights for better decisions. Through the aid of dashboards, interactive visualizations, and diagrams, users can focus on understanding interdependencies between technology and people, and less time documenting. Ardoq is a bold, caring, and driven company with a mission to empower our customers to drive value through successful change. More info: www.ardoq.com.

Kategoriler:

Business
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: ardoq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ardoq ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Grow

Grow

grow.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Venngage

Venngage

venngage.com

Databox

Databox

databox.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Mermaid Live Editor

Mermaid Live Editor

mermaid.js.org

Visual Workforce

Visual Workforce

visualworkforce.com

ImplantBase

ImplantBase

implantbase.com

Kibana

Kibana

elastic.co

JSON Visio

JSON Visio

jsonvisio.com

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Ideally

Ideally

goideally.com

Scientific American

Scientific American

scientificamerican.com

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

People.ai

People.ai

people.ai

Research Studio

Research Studio

researchstudio.ai

Palowise

Palowise

palowise.ai

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.