WebCatalog
Cloudcraft

Cloudcraft

app.cloudcraft.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloudcraft çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AWS ortamınızı izometrik mimari diyagramları olarak görselleştirin. EC2'ler, ELB'ler, RDS ve daha fazlası için blokları bir araya getirin. Canlı AWS ortamınızı bağlayın.

Web Sitesi: cloudcraft.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudcraft ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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