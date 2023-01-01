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Confetti

Confetti

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Web Sitesi: withconfetti.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Confetti çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Confetti’s mission is to disrupt the event planning industry, streamlining the process for both event organizers and vendors by providing a quality experience and excellent customer service. ✨ We want our experiences to make life memorable and empower organizations to build stronger teams and better corporate culture.

Kategoriler:

Entertainment
Other Event Management Software

Web Sitesi: withconfetti.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Confetti ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Event Always

Event Always

eventalways.com

Elevent

Elevent

bookelevent.com

CONREGO

CONREGO

conrego.com

Chasma Event

Chasma Event

chasma.io

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Sendomatic

Sendomatic

sendomatic.com

Explori

Explori

explori.com

EventLink

EventLink

eventlink.com

DynamO Pricing

DynamO Pricing

dynamopricing.com

boothX

boothX

boothx.app

Blerter

Blerter

blerter.com

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