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InvitePeople

InvitePeople

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Web Sitesi: invitepeople.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde InvitePeople çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

On yılı aşkın deneyimiyle InvitePeople, çeşitli sektörlere özel birinci sınıf, hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı sunar. İster şirket içi toplantılar, ister büyük konferanslar, ister marka odaklı etkinlikler olsun, InvitePeople'ın özellik paketi kusursuz, verimli ve akılda kalıcı bir etkinlik deneyimi sağlar. Nordic ve DACH etkinlik uzmanı ekiplerimizin özel profesyonel hizmetiyle vizyonunuzun kusursuz bir şekilde hayata geçmesini sağlıyoruz.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: invitepeople.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, InvitePeople ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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