TeamGenius

Oyuncu Değerlendirmelerini Kolaylaştıran Uygulama Denemeler, kamplar ve oyuncu geri bildirimleri için esnek oyuncu değerlendirme yazılımı; böylece zamandan tasarruf edebilir, daha iyi kararlar verebilir ve oyuncularınızı geliştirebilirsiniz.

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