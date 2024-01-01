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Saber Feedback

Saber Feedback

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: saberfeedback.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Saber Feedback çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any web page. Screenshot functionality included.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: saberfeedback.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Saber Feedback ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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