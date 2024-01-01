xSellco

xSellco

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Web Sitesi: xsellco.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde xSellco çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

xSellco Geri Bildirimi, mutlu müşterilerden yorum isteyerek olumlu geri bildirimleri hedeflemenize yardımcı olur. Yazılım, doğru müşterilerden doğru zamanda doğru ürünler hakkında geri bildirim isteyerek Amazon, eBay ve Trustpilot'taki satıcı puanınızı artırmanıza olanak tanır. Olumlu yorumlarınızı artırabilmeniz, satışları artırabilmeniz ve işinizi büyütebilmeniz için geri bildirim isteklerini SKU'ya, ürün türüne, zamanında teslimata, varış noktasına ve çok daha fazlasına göre hedef siparişlere göre uyarlayın! Daha iyi geri bildirim, daha iyi satışlar!
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: xsellco.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, xSellco ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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