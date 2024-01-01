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xSellco Geri Bildirimi, mutlu müşterilerden yorum isteyerek olumlu geri bildirimleri hedeflemenize yardımcı olur. Yazılım, doğru müşterilerden doğru zamanda doğru ürünler hakkında geri bildirim isteyerek Amazon, eBay ve Trustpilot'taki satıcı puanınızı artırmanıza olanak tanır. Olumlu yorumlarınızı artırabilmeniz, satışları artırabilmeniz ve işinizi büyütebilmeniz için geri bildirim isteklerini SKU'ya, ürün türüne, zamanında teslimata, varış noktasına ve çok daha fazlasına göre hedef siparişlere göre uyarlayın! Daha iyi geri bildirim, daha iyi satışlar!

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