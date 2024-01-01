Lipscore derecelendirme ve inceleme yazılımı, size piyasadaki en büyük müşteri geri bildirimini sağlar. Ortalama olarak son müşterilerin %20'sinden fazlası yazılımımızı kullanarak bir değerlendirme ve/veya yorum bırakıyor; bu da size hizmet ve ürünlerinizle ilgili deneyimlerine dair paha biçilemez bilgiler sağlıyor. Kalıcı müşteri ilişkileri kurmak, mutlu müşterilere değer vermek ve mümkün olan her şeyi geliştirmek için geri bildirimlere göre hareket edin. Çevrimiçi mağazanızda dürüst müşteri geri bildirimleri sergileyerek güveni artırın ve her müşteriyi marka elçinize dönüştürün.

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