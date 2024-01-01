Lipscore

Lipscore

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Web Sitesi: lipscore.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lipscore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lipscore derecelendirme ve inceleme yazılımı, size piyasadaki en büyük müşteri geri bildirimini sağlar. Ortalama olarak son müşterilerin %20'sinden fazlası yazılımımızı kullanarak bir değerlendirme ve/veya yorum bırakıyor; bu da size hizmet ve ürünlerinizle ilgili deneyimlerine dair paha biçilemez bilgiler sağlıyor. Kalıcı müşteri ilişkileri kurmak, mutlu müşterilere değer vermek ve mümkün olan her şeyi geliştirmek için geri bildirimlere göre hareket edin. Çevrimiçi mağazanızda dürüst müşteri geri bildirimleri sergileyerek güveni artırın ve her müşteriyi marka elçinize dönüştürün.
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: lipscore.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lipscore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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