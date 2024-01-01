BirdDog Software

BirdDog Software

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: birddogsw.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BirdDog Software çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BirdDog Yazılımı, Sipariş Gerçekleştirme, CRM ve E-ticaret yazılımlarını içeren lider entegre web tabanlı yazılım paketidir. BirdDog Enterprise aynı zamanda tüm şirketinizi tek, entegre ve güçlü bir iş yönetimi yazılımı çözümünde destekleyen sektörün en iyi Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) iş yazılımıdır. BirdDog Enterprise'ı benzersiz kılan şey, tek bir platform üzerine kurulmuş olması, dolayısıyla satış, destek, nakliye ve faturalandırmanın her etkileşimde aynı bilgileri kullanmasıdır. Kurumsal, daha iyi kararları daha hızlı alabilmeniz için size gerçek zamanlı olarak hayati öneme sahip iş zekası sağlar.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: birddogsw.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BirdDog Software ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

DiscoverCloud

DiscoverCloud

discovercloud.com

SellerSkills

SellerSkills

sellerskills.com

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

The Fulfillment Lab

The Fulfillment Lab

thefulfillmentlab.com

Pepper Cloud

Pepper Cloud

peppercloud.com

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Stord

Stord

stord.com

Instamojo

Instamojo

instamojo.com

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası