BirdDog Software

BirdDog Yazılımı, Sipariş Gerçekleştirme, CRM ve E-ticaret yazılımlarını içeren lider entegre web tabanlı yazılım paketidir. BirdDog Enterprise aynı zamanda tüm şirketinizi tek, entegre ve güçlü bir iş yönetimi yazılımı çözümünde destekleyen sektörün en iyi Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) iş yazılımıdır. BirdDog Enterprise'ı benzersiz kılan şey, tek bir platform üzerine kurulmuş olması, dolayısıyla satış, destek, nakliye ve faturalandırmanın her etkileşimde aynı bilgileri kullanmasıdır. Kurumsal, daha iyi kararları daha hızlı alabilmeniz için size gerçek zamanlı olarak hayati öneme sahip iş zekası sağlar.

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