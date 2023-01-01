WebCatalog
CVGrader

CVGrader

cvgrader.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CVGrader çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İyileştirilmiş doğruluk ve daha iyi sonuçlarla daha akıllı işe alım kararları alın İK ve İşe Alma yöneticilerinin, alakasız özgeçmişleri hızlı bir şekilde filtreleyerek, işe alım doğruluğunu artırarak ve kolaylaştırılmış bir süreçte üst düzey adayları bularak zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: cvgrader.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CVGrader ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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