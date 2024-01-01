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Pyramid Analytics

Pyramid Analytics

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Web Sitesi: pyramidanalytics.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pyramid, tek kullanıcılı self-servis analizlerden bin kullanıcılı merkezi dağıtımlara kadar ölçeklenen, basit ama etkili veri görselleştirmelerinden gelişmiş makine öğrenimi özelliklerine kadar uzanan, birinci kademe, kurumsal düzeyde Analitik İşletim Sistemidir. Agnostik Analytics İşletim Sistemi, herhangi bir cihaz ve işletim sistemi için evrensel bir istemciye sahiptir. Hem şirket içinde hem de bulutta çoğu platforma kurulabilir ve en popüler veri yığınlarıyla birlikte çalışabilir. Pyramid, kullanıcıların ve kuruluşların self servis üretkenliği ve yönetimi dengelemesine olanak tanır. İçeriği paylaşılan bir kaynak olarak yönetirken, kullanıcı ihtiyaçlarına ve becerilerine göre farklı yetenekler ve deneyimler sağlayan uyarlanabilir bir analitik platformdur. Kuruluşunuzun tüm karar iş akışını desteklemek ve herkese self-servis analitik yürütme araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha da önemlisi Analytics İşletim Sistemi, kuruluşunuzun belirtilen analiz stratejisi ile fiili analiz uygulaması arasındaki boşluğu kapatarak "son aşama sorununu" çözer. Pyramid, tüm analitik iş akışında gerçek anlamda evrensel bir analiz deneyimi sunmak için altı farklı analiz modülüne (Modelleme, Formüle Etme, Keşfetme, Gösterme, Sunma ve Yayınlama) ve ayrıca bir Yönetim Konsolu ve İçerik Yönetim Sistemine sahiptir.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: pyramidanalytics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pyramid Analytics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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