Alternatifler - Pyramid Analytics
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Sisense
sisense.com
Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.
Domo
domo.com
Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Mode Analytics
mode.com
Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, ekibiniz veya müşterileriniz için güçlü, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir gösterge paneli platformudur.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin ön ka...
Chartio
chartio.com
Chartio'nun bulut tabanlı iş zekası ve analitik çözümü, herkesin verilerini iş uygulamalarından analiz etmesine olanak tanır.
InsightBase
insightbase.ai
Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde te...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy'nin iş analitiği ve mobilite platformu, işletmelerin işlerini dönüştürmek için analitik ve mobilite uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
Mineo
mineo.app
Python Not Defterlerini veri uygulamalarına dönüştürün. Mineo, verilerinizi keşfetmenizi, Python destekli dizüstü bilgisayarları temel alan veri uygulamaları oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir platformdur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub, insanların veri bilimi projeleri oluşturduğu yerdir. Favori veri bilimi projelerinizi keşfetmek, çoğaltmak ve katkıda bulunmak için DAGsHub'ı kullanın.
GoodData
gooddata.com
GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.
Avora
avora.com
Avora AutoML, anormallik tespiti ve temel neden analizi ile iş ölçümlerinin neden değiştiğini keşfetme süresini (saniyelere) azaltır.
Trevor.io
trevor.io
Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
Nugit
nugit.co
Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında a...
Qlik
qlik.com
Qlik®, verilerinizi sorunları çözmek, yeni hedeflere ulaşmak ve kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanıza yardımcı olur. Her şey burada başlıyor. Yapay zeka stratejinizi destekleyen veri entegrasyonu ve analitik çözümlerinde sektör lideriyle.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow, makine öğrenimi ve yapay zekaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Çeşitli görevlerde kullanılabilir ancak derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımına özel olarak odaklanır. Google Brain ekibi tarafından Google'ın araştırma ve üretimde dahili kullanımı için gel...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotud...
Pecan
pecan.ai
Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io analitik çalışmanızın merkezidir. Veri ürünlerinizi düzenleyin, düzenleyin, etkiyle ilgili öngörüler elde edin ve paydaşlarla kolayca işbirliği yapın.