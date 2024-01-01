Deeploy

Deeploy

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Web Sitesi: deeploy.ml

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Deeploy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Deeploy, kuruluşlara yüksek riskli yapay zeka kullanım örnekleri sağlayan bir Sorumlu Yapay Zeka platformu sağlar ve insanlar ile yapay zeka arasındaki etkileşimi mümkün kılarken açıklanabilir, hesap verebilir ve yönetilebilir Makine Öğrenimi modellerini uygulama fırsatı yaratır. Sorumlu Makine Öğreniminin teknik temelini oluşturarak yaratıcıları ve tüketicileri birbirine bağlar.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: deeploy.ml

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deeploy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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