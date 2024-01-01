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Deeploy, kuruluşlara yüksek riskli yapay zeka kullanım örnekleri sağlayan bir Sorumlu Yapay Zeka platformu sağlar ve insanlar ile yapay zeka arasındaki etkileşimi mümkün kılarken açıklanabilir, hesap verebilir ve yönetilebilir Makine Öğrenimi modellerini uygulama fırsatı yaratır. Sorumlu Makine Öğreniminin teknik temelini oluşturarak yaratıcıları ve tüketicileri birbirine bağlar.

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