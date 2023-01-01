WebCatalog
MosaicML

MosaicML

mosaicml.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MosaicML çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zekanın tüm potansiyelini yakalamak için Makine Öğrenimi modellerinizin her parçasının verileriniz kadar benzersiz olması gerekir. MosaicML Cloud tarafından desteklenen verilerinizi, işinizi hızlandıran ve yeni kullanım örneklerini destekleyen alana özgü modellere dönüştürebilirsiniz.

Web Sitesi: mosaicml.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MosaicML ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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