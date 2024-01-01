Credo.ai

Credo.ai

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Web Sitesi: credo.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Credo AI, kuruluşlara yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturma, benimseme, tedarik etme ve kullanma konusunda yetkilendirme misyonundadır. Credo AI'nın son teknoloji ürünü AI yönetişim platformu, AI gözetimini ve risk yönetimini otomatik hale getirirken AB AI Yasası, NIST ve ISO gibi yeni ortaya çıkan küresel standartlara mevzuat uyumluluğunu sağlar. Credo AI, daha iyi iş ve toplum için insanların yapay zekanın kontrolünü elinde tutmasını sağlar.
Kategoriler:
Business
MLOps Platforms

Web Sitesi: credo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Credo.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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performline.com

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Ondato

ondato.com

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Xplenty

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