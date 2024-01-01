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Credo AI, kuruluşlara yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturma, benimseme, tedarik etme ve kullanma konusunda yetkilendirme misyonundadır. Credo AI'nın son teknoloji ürünü AI yönetişim platformu, AI gözetimini ve risk yönetimini otomatik hale getirirken AB AI Yasası, NIST ve ISO gibi yeni ortaya çıkan küresel standartlara mevzuat uyumluluğunu sağlar. Credo AI, daha iyi iş ve toplum için insanların yapay zekanın kontrolünü elinde tutmasını sağlar.

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