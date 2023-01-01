Diligent Director
director.diligentboards.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Diligent Director çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: director.diligentboards.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Diligent Director ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Diligent Administrator
web.diligentboards.com
HornetSecurity
cp.hornetsecurity.com
WeCare Connect
app.wecareconnect.org
BizLibrary
lms.bizlibrary.com
NimbleWork
nimblework.com
Gatekeeper
us.gatekeeperhq.com
Jigsaw Interactive
app.jigsawinteractive.com
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Backupify
app.backupify.com
inSided
insided.com
OnBlick
main.onblick.com
CourseKey
portal.thecoursekey.com