WebCatalog
NimbleWork

NimbleWork

nimblework.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NimbleWork çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NimbleWork (önceki adıyla Digité) – işbirlikçi yapay zeka destekli Uyarlanabilir Çalışma ve Proje Yönetimi ürün ve çözümlerinin önde gelen B2B SaaS sağlayıcısı.

Web Sitesi: nimblework.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NimbleWork ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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