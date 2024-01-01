Alternatifler - Comet

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.

SAP

SAP

sap.com

SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.

V7

V7

v7labs.com

Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...

Openlayer

Openlayer

openlayer.com

Sıfırdan yüksek kaliteli, güvenilir modeller oluşturmak için en gelişmiş platform.

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...

Kognic

Kognic

kognic.com

Veri kümelerini keşfetmek, şekillendirmek ve açıklamak için kullanılan ADAS/AD için sınıfının en iyisi sensör füzyon çözümü.

SAS

SAS

sas.com

Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

CoreWeave, endüstrinin en hızlı ve en esnek altyapısının yanı sıra devasa ölçekte GPU'lar sunan, uzmanlaşmış bir bulut sağlayıcısıdır.

Modelshop

Modelshop

modelshop.com

Modelshop, yapay zeka modelleri oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir platformda sunar. Kodlama adımını atlayın ve akıllı çözümleri daha önce mümkün olandan daha hızlı sunun.

VESSL AI

VESSL AI

vessl.ai

Tam olarak yönetilen altyapı, araçlar ve iş akışlarıyla modelleri daha hızlı ve uygun ölçekte oluşturun, eğitin ve dağıtın.

Replicate

Replicate

replicate.com

Yapay zekayı bir API ile çalıştırın. Açık kaynak modellerini çalıştırın ve ince ayar yapın. Özel modelleri uygun ölçekte dağıtın. Hepsi tek satır kodla.

Superwise

Superwise

superwise.ai

Etkilerini ve karlarını artırmak için daha fazla işletme yapay zeka modellerine güvendikçe, bu modellerin gerçek hayattaki davranışlarını yönetme, izleme ve optimize etme ihtiyacı da artıyor. Superwise.ai, üretimdeki yapay zeka modellerinin sağlığını izleyen ve güvence altına alan şirkettir. Zaten ...

MLJAR

MLJAR

mljar.com

MLJAR - Üstün Veri Bilimi Araçları Mljar tarafından denetlenen, önce insan olan bir makine öğrenimi platformudur. Algoritma aramayı ve ayarlamayı zahmetsiz hale getirir. Kullanıcıların bir veri kümesi yüklemesi, giriş ve hedef nitelikleri seçmesi gerekir; mljar, en iyi eşleşen makine öğrenimi algori...

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...

Datature

Datature

datature.io

Datature, insanların derin öğrenme yetenekleri oluşturma şeklini basitleştirir. Uçtan uca #nocode mlops platformumuz Nexus'u kullanarak herkesin kendi yapay zeka atılımlarını yaratmasına olanak sağlıyoruz.

Encord

Encord

encord.com

Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...

Rasgo

Rasgo

rasgoml.com

GPT-4'ün gücüyle veri ambarınız. Sohbetin çok ötesine geçen üretken yapay zeka ile self-servis analitikteki bir sonraki evrimi deneyimleyin.

Statsig

Statsig

statsig.com

Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.

ZenML

ZenML

zenml.io

ZenML, taşınabilir, üretime hazır MLOps işlem hatları oluşturmaya yönelik genişletilebilir, açık kaynaklı bir MLOps çerçevesidir. Veri bilimcilerin, ML Mühendislerinin ve MLOps Geliştiricilerinin üretime yönelik geliştirme sürecinde işbirliği yapması için tasarlandı. ZenML basit, esnek bir sözdizimi...

TruEra

TruEra

truera.com

TruEra, kuruluşların makine öğrenimini analiz etmesine, model kalitesini iyileştirmesine ve güven oluşturmasına yardımcı olmak için Yapay Zeka Kalitesi çözümleri sunar. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde altı yıllık araştırmaya dayanan kurumsal sınıf Yapay Zeka (AI) Açıklanabilirlik teknolojisiyle des...

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