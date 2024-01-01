Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Imandra çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Imandra, algoritma tasarımına ve yönetimine benzeri görülmemiş bir titizlik ve otomasyon getiren, algoritmaların analizine yönelik, bulutta yerel, otomatikleştirilmiş bir akıl yürütme motorudur.

Web Sitesi: imandra.ai

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