Imandra

Imandra

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Web Sitesi: imandra.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Imandra çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Imandra, algoritma tasarımına ve yönetimine benzeri görülmemiş bir titizlik ve otomasyon getiren, algoritmaların analizine yönelik, bulutta yerel, otomatikleştirilmiş bir akıl yürütme motorudur.
Kategoriler:
Business
MLOps Platforms

Web Sitesi: imandra.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Imandra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Cypago

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Aqua Security

aquasec.com

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