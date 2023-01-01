WebCatalog
Smartkeeda

Smartkeeda

smartkeeda.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smartkeeda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Smartkeeda, genç sınav adaylarının IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, SSC CGL, SSC 10+2, CLAT, NIFT ve MAT gibi önemli rekabetçi sınavlara hazırlanmaları için ideal bir platformdur. Web sitesi, öğrencilerin sınav seçimlerine göre yalnızca en ilgili Bölümlere ve Sorulara odaklanmalarına yardımcı olan Akıllı Analizler sunar ve aynı zamanda kullanıcılara akranlarına karşı benzersiz bir üstünlük sağlayan Akıllı Video Çözümleri sunar.

Web Sitesi: smartkeeda.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smartkeeda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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