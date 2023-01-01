WebCatalog
EduRev

EduRev

edurev.in

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Sizi bir sonraki sınavınıza mükemmel şekilde hazırlayacak kişisel öğretmeniniz. EduRev, 'en iyi videoları, notları ve testleri' sağlamaktan 'ilerlemenizi analiz etmeye' ve 'şüphelerinizi çözmeye' kadar her şeyi sizin için yapar. EduRev Öğrenme Uygulaması ile UPSC, CAT, NEET, Sınıf 1-12, IIT-JEE, GATE, CLAT, SSC, NDA/CDS, CA & Muhasebe ve daha birçok sınava hazırlanın. 80 lakh'tan fazla kullanıcı tarafından güvenildi ve Google tarafından Öğrenme için en iyi uygulama olarak ödüllendirildi. EduRev her dakika 10 yeni kullanıcı ekliyor!

Web Sitesi: edurev.in

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