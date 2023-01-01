WebCatalog
OpenClassrooms

OpenClassrooms

openclassrooms.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Tüm OpenClassrooms kurslarına 7/24 ve hareket halindeyken uygulamamızla ulaşabilirsiniz. OpenClassrooms ile ücretsiz olarak öğrenen binlerce öğrenciye katılın. Kurslarımız sayesinde profesyonel hedeflerinize ulaşın. Uzmanlar tarafından hazırlanan bu programlar, yarının işleri için en kullanışlı becerilerde uzmanlaşmanıza yardımcı olacak. Bugün başla!

Web Sitesi: openclassrooms.com

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