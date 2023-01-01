CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.

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