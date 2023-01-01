WebCatalog
CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CloudBooks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.

Web Sitesi: cloudbooksapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CloudBooks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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