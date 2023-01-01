Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Avora çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Avora AutoML, anormallik tespiti ve temel neden analizi ile iş ölçümlerinin neden değiştiğini keşfetme süresini (saniyelere) azaltır.

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