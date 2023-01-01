İşletmelerin birleşik bir kontrol panelinde atanan görevleri atamasına, izlemesine, yönetmesine ve durumunu raporlamasına yardımcı olan iş akışı yönetimi çözümü.

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