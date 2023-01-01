WebCatalog
SharpCloud UK

SharpCloud UK

uk.sharpcloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SharpCloud UK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Karar Boşluklarını Azaltın. Karar İsrafını Ortadan Kaldırın. Verilerinizde göremediğiniz boşluklar sizin gibi liderlere ve şirketlerinize paraya, zamana, çabaya ve itibara mal olur. Ama buna gerek yok. Ortak bir anlayış yaratın. Bkz. karşılıklı bağımlılıklar. Tek bir yerden gürültüyü filtreleyin ve bilinçli kararlar alın.

Web Sitesi: sharpcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SharpCloud UK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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