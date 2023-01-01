SharpCloud UK

Karar Boşluklarını Azaltın. Karar İsrafını Ortadan Kaldırın. Verilerinizde göremediğiniz boşluklar sizin gibi liderlere ve şirketlerinize paraya, zamana, çabaya ve itibara mal olur. Ama buna gerek yok. Ortak bir anlayış yaratın. Bkz. karşılıklı bağımlılıklar. Tek bir yerden gürültüyü filtreleyin ve bilinçli kararlar alın.

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