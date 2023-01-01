WebCatalog
GERU

GERU

geru.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GERU çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş Fikirlerinizin Haritasını Çıkarın, Trafiği Simüle Edin ve Kâr Potansiyelini Anında Görün. Farklı dönüşüm oranları, ürün fiyatları ve maliyetleri, trafik hacimleri, tıklama oranları, reklam maliyetleri, dönüşüm hunisi adımları, harcamalar, satıcı ücretleri, e-posta takipleri ve çok daha fazlasını kullanarak tüm rakamlarınızın nasıl toplandığını görün. GERU, zamandan ve paradan tasarruf etmenize, maliyetli hatalardan kaçınmanıza ve daha fazla kâr ve ölçeklenebilirlik için Satış Huninizi optimize etmenin yollarını bulmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: geru.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GERU ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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