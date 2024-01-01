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MAP uyumluluğu ve Rakip fiyat takibi. Priceva perakendecilerin ve markaların fiyatları, stok durumunu ve indirimleri takip etmelerine yardımcı olur. 1. Aynı ürünlerin fiyatlarını neredeyse gerçek zamanlı rakip fiyatlarıyla karşılaştırın. 2. Arayüz panosundaki verileri kategorilere, markalara ve bölgelere göre analiz edin. 3. Perakendeciler için yeniden fiyatlandırma kuralları ve markalar için MAP ihlalcileri uyarıları.

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