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Priceva

Priceva

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Web Sitesi: priceva.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Priceva çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MAP uyumluluğu ve Rakip fiyat takibi. Priceva perakendecilerin ve markaların fiyatları, stok durumunu ve indirimleri takip etmelerine yardımcı olur. 1. Aynı ürünlerin fiyatlarını neredeyse gerçek zamanlı rakip fiyatlarıyla karşılaştırın. 2. Arayüz panosundaki verileri kategorilere, markalara ve bölgelere göre analiz edin. 3. Perakendeciler için yeniden fiyatlandırma kuralları ve markalar için MAP ihlalcileri uyarıları.

Web Sitesi: priceva.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Priceva ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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