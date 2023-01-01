WebCatalog

ftrack

ftrack

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Web Sitesi: ftrack.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ftrack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Akademi Ödülü ve Emmy ödüllü ftrack Studio, cineSync ve ftrack Review çözümlerini geliştiriyoruz. Ekibimiz ve teknolojilerimiz tek bir amaç etrafında şekillenmiştir: her yaratıcı projenin potansiyelini, üretkenliğini ve ilerlemesini açığa çıkarmak.

Web Sitesi: ftrack.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ftrack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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