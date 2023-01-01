Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Akademi Ödülü ve Emmy ödüllü ftrack Studio, cineSync ve ftrack Review çözümlerini geliştiriyoruz. Ekibimiz ve teknolojilerimiz tek bir amaç etrafında şekillenmiştir: her yaratıcı projenin potansiyelini, üretkenliğini ve ilerlemesini açığa çıkarmak.

Web Sitesi: ftrack.com

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