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At Nasdaq, our purpose is to advance economic progress for all. We power stronger economies, create more equitable opportunities, and contribute to a more sustainable world to help our communities, clients, employees, and people of all backgrounds reach their full potential.

Web Sitesi: nasdaq.com

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