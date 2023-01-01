Super Productivity

Zaman takibini çok daha az sinir bozucu hale getirirken günlük görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin. Süper Üretkenlik, birden fazla platform için bir Yapılacaklar Listesi / Zaman Takipçisi / Kişisel Jira Görev Yöneticisidir.

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