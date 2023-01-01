WebCatalog
Super Productivity

Super Productivity

super-productivity.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Super Productivity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zaman takibini çok daha az sinir bozucu hale getirirken günlük görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin. Süper Üretkenlik, birden fazla platform için bir Yapılacaklar Listesi / Zaman Takipçisi / Kişisel Jira Görev Yöneticisidir.

Web Sitesi: super-productivity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Super Productivity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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