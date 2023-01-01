Güzel bir haftalık görev takvimi. Weekrise, yaşamın tüm yönlerini düzenlemeyi kolay ve sezgisel hale getirir.

Web Sitesi: weekrise.com

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