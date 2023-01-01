Düşünceli tasarımı ve çarpıcı görselleriyle Actions, hayatınızı takip etmenin yepyeni bir yoludur. Moleskine'in Eylemleri, görevleri yapmayı sabırsızlıkla beklediğiniz bir şey haline getirir. Geleneksel görev yöneticilerinin karmaşıklığı ve dağınıklığı, yerini odaklanmanızı sağlayan net bir arayüze bırakıyor. Akıllı tasarım, güçlü işlevselliğin ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacağı, ancak asla engel olmayacağı anlamına gelir. Actions estetiği, cihazınızın ekranının parlamasını sağlamak için derin siyahlar ve güzel renkler içerir. Eğlenceli, akıcı animasyonlar gezinmeyi hızlı, eğlenceli ve kolay hale getirir. Eylem Kartları ile doğrudan görülmesi kolay programınıza düşen görevler oluşturabilirsiniz. Gününüzü zahmetsizce organize etmek için bunları hatırlatıcılar, notlar ve listelerle eşleştirin. Listeler, Aksiyon Kartlarınızı gruplandırmanıza olanak tanır. Renk kodlamasıyla düzenlemek için bir Aksiyon Kartını bir liste adıyla etiketlemeniz yeterlidir. Zamanlama ekranı, önümüzdeki yedi gün boyunca tüm görevlerinizin devam eden bir listesidir ve ne yapacağınızı görmenizi son derece kolaylaştırır. Yeniden planlamanız mı gerekiyor? Bir görevi başka bir güne taşımak için sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Kayıt Defteri ekranı, tamamladığınız tüm görevlerin tatmin edici bir vitrinidir.

Web Sitesi: moleskinestudio.com

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