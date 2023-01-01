WebCatalog
Actions

Actions

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: moleskinestudio.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Actions çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Düşünceli tasarımı ve çarpıcı görselleriyle Actions, hayatınızı takip etmenin yepyeni bir yoludur. Moleskine'in Eylemleri, görevleri yapmayı sabırsızlıkla beklediğiniz bir şey haline getirir. Geleneksel görev yöneticilerinin karmaşıklığı ve dağınıklığı, yerini odaklanmanızı sağlayan net bir arayüze bırakıyor. Akıllı tasarım, güçlü işlevselliğin ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacağı, ancak asla engel olmayacağı anlamına gelir. Actions estetiği, cihazınızın ekranının parlamasını sağlamak için derin siyahlar ve güzel renkler içerir. Eğlenceli, akıcı animasyonlar gezinmeyi hızlı, eğlenceli ve kolay hale getirir. Eylem Kartları ile doğrudan görülmesi kolay programınıza düşen görevler oluşturabilirsiniz. Gününüzü zahmetsizce organize etmek için bunları hatırlatıcılar, notlar ve listelerle eşleştirin. Listeler, Aksiyon Kartlarınızı gruplandırmanıza olanak tanır. Renk kodlamasıyla düzenlemek için bir Aksiyon Kartını bir liste adıyla etiketlemeniz yeterlidir. Zamanlama ekranı, önümüzdeki yedi gün boyunca tüm görevlerinizin devam eden bir listesidir ve ne yapacağınızı görmenizi son derece kolaylaştırır. Yeniden planlamanız mı gerekiyor? Bir görevi başka bir güne taşımak için sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Kayıt Defteri ekranı, tamamladığınız tüm görevlerin tatmin edici bir vitrinidir.

Web Sitesi: moleskinestudio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Actions ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Dynalist

Dynalist

dynalist.io

Principal Task

Principal Task

principaltask.com

Zenkit To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

AtlonPManager

AtlonPManager

atlonpmanager.ch

BriefX

BriefX

gobrief.com

TickTick

TickTick

ticktick.com

Super Productivity

Super Productivity

super-productivity.com

Underhead

Underhead

underhead.io

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Sunsama

Sunsama

sunsama.com

Carousell Canada

Carousell Canada

ca.carousell.com

Carousell Taiwan

Carousell Taiwan

tw.carousell.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası