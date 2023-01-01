Kindred Tales

Hayat hikayelerinizi sonsuza kadar el üstünde tutulacak güzel bir kitaba dönüştürün. Gelen kutunuzdaki haftalık soruların kolaylığı ve esnekliğiyle veya arkadaşlarınızdan ve sevdiklerinizden gelen özel konularla, en büyük öykülerinizin tümünü içeren güzel bir ciltli kitap oluşturmanıza yardımcı olacağız.

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