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Kindred Tales

Kindred Tales

kindredtales.net

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Hayat hikayelerinizi sonsuza kadar el üstünde tutulacak güzel bir kitaba dönüştürün. Gelen kutunuzdaki haftalık soruların kolaylığı ve esnekliğiyle veya arkadaşlarınızdan ve sevdiklerinizden gelen özel konularla, en büyük öykülerinizin tümünü içeren güzel bir ciltli kitap oluşturmanıza yardımcı olacağız.

Web Sitesi: kindredtales.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kindred Tales ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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