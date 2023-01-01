Highrise, küçük işletmelere yönelik, iletişim ve görev yönetimi işlevlerine sahip bir CRM çözümüdür. Yazılım, ekiplerin anlaşmaların ve ilişkilerin durumunu görebilmesi için kullanıcıların müşterilerle olan iletişimi izlemesine olanak tanır. Kişiler Outlook, Gmail ve Excel'den Highrise'a aktarılabilir ve düzenlenebilmeleri, filtrelenebilmeleri ve aranabilmeleri için etiketlenebilir. Kullanıcılar ayrıca iletişim bilgilerine not ve yorum ekleyebiliyor ve kişi ve şirketlere özel veri alanlarından yararlanabiliyor. Highrise görev yönetimi işlevi, kullanıcıların görevler oluşturmasına, görevleri şirkete, kişiye veya projeye göre görüntülemesine ve projelere hatırlatıcılar eklemesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca adres defterlerini paylaşabilir, önemli e-postaları saklayabilir, projelere belge ekleyebilir ve gizlilik ayarlarını kontrol edebilir. Highrise, kullanıcıların ilgilenilmesi gereken gelen etkinlikleri organize etmesine ve yanıt vermesine yardımcı olan sanal bir kişisel asistan olan "Günaydın" adlı bir özellik sunuyor. Yazılım MailChimp'e bağlanır, böylece kullanıcılar hedefleyebilir ve kişilere e-posta pazarlama kampanyaları gönderebilir. Yazılım ayrıca API aracılığıyla diğer üçüncü taraf araçlarla da entegre olur.

Web Sitesi: 37signals.com

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