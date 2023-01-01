Greater Giving

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2002'den bu yana hayır kurumları ve okullar için bağış toplamaya yönelik kar amacı gütmeyen bağış toplama yazılımı. Mobil teklif verme, çevrimiçi açık artırmalar ve kar amacı gütmeyen kredi kartı işlemleri.

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