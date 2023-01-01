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Greater Giving

Greater Giving

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Web Sitesi: greatergiving.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Greater Giving çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

2002'den bu yana hayır kurumları ve okullar için bağış toplamaya yönelik kar amacı gütmeyen bağış toplama yazılımı. Mobil teklif verme, çevrimiçi açık artırmalar ve kar amacı gütmeyen kredi kartı işlemleri.

Web Sitesi: greatergiving.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Greater Giving ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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