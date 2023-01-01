Ketto, Hindistan'da Sosyal, Hayırseverlik, Filmler, Müzik, Kişisel ve Yaratıcı amaçlar için bağış toplamaya yönelik bir Çevrimiçi Kitlesel Fonlama Platformu ve Web Sitesidir. Bizi çevrimiçi ziyaret edin!

Web Sitesi: ketto.org

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