WebCatalog
Ketto

Ketto

ketto.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ketto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ketto, Hindistan'da Sosyal, Hayırseverlik, Filmler, Müzik, Kişisel ve Yaratıcı amaçlar için bağış toplamaya yönelik bir Çevrimiçi Kitlesel Fonlama Platformu ve Web Sitesidir. Bizi çevrimiçi ziyaret edin!

Web Sitesi: ketto.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ketto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Are.na

Are.na

are.na

Leetchi

Leetchi

leetchi.com

Tastebuds

Tastebuds

tastebuds.fm

Classy

Classy

classy.org

Polymail

Polymail

app.polymail.io

Torizone

Torizone

torizone.com

The Ringer

The Ringer

theringer.com

GiveSendGo

GiveSendGo

givesendgo.com

Chartmetric

Chartmetric

app.chartmetric.com

JustGiving

JustGiving

justgiving.com

MusicRadar

MusicRadar

musicradar.com

Sailthru

Sailthru

my.sailthru.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası