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Accelevents

Accelevents

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Web Sitesi: accelevents.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Accelevents çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kolaylaştırmak için kurumsal düzeydeki yetenekleri kullanım kolaylığıyla benzersiz bir şekilde birleştirir. Dünya çapında 12.500 kuruluşun güvendiği platformumuz, 7/24 müşteri desteği, gelişmiş veri güvenliği ve çok çeşitli özelliklerle etkinlik stratejinizi hayata geçiriyor. Accelevents ile etkinlik planlayıcıları şunları yapabilir: - Dakikalar içinde bir etkinlik web sitesi oluşturabilir. - Konuşmacıları ve oturumları otomatik olarak entegre eden bir etkinlik gündemini zahmetsizce oluşturun. - Kayıt ve biletleme sürecini benzersiz etkinlik ihtiyaçlarına göre uyarlayın. - Kredi kartları ve faturalandırma da dahil olmak üzere çok çeşitli ödeme yöntemleri sunun. - Yardımlı ve kendi kendine check-in seçeneklerini dağıtın. - Profesyonel rozetleri kolaylıkla tasarlayın ve yazdırın. - Katılımcıların potansiyel müşterileri yakalamasına ve nitelendirmesine yardımcı olun. - Kolay etkinlik uygulamalarıyla katılımcıların ve etkinlik personelinin yoğun programını destekleyin. - Kurum içi yayın stüdyomuzu veya tercih edilen bir A/V sağlayıcısını kullanarak canlı içerik yayınlayın. - Katılımcıları ve sponsorları geniş ölçekte yönetin. - Yapay zeka odaklı ağ oluşturma, oyunlaştırma ve daha fazlasıyla katılımcı etkileşimini artırın. - Kapsamlı analizler aracılığıyla etkinlik performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin.

Web Sitesi: accelevents.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Accelevents ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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