Alternatifler - Accelevents
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus is a next-generation event marketing platform built from the ground up to capture, analyze, and harness an unprecedented amount of data for significantly better events and conferences. As a true SaaS platform, RainFocus simplifies event registration, content management, exhibitor activatio...
EventX
eventx.io
“Events Anywhere, Anytime, for Anyone.” Events are where meaningful connections and knowledge sharing happen. We are here to make events simple and impactful. EventX is an award-winning virtual event SaaS platform, and an all-in-one smart event management solution provider. We offer both virtual and...
AllEvents
allevents.in
AllEvents is a rapidly expanding event management platform that offers comprehensive 360° features to assist event organizers. The platform helps event creators to create event pages, streamline ticket sales, and receive instant payment. Trusted by over 300K event professionals, AllEvents is adaptab...
Swoogo
swoogo.events
With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling,...
Cvent
cvent.com
Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...
Webex Events
socio.events
Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events ...
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve güvenli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından ...
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings, her tür ve boyuttaki etkinlikler için basit, kullanımı kolay bir etkinlik biletleme çözümüdür. Kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satın.
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...
Zuddle
zuddl.com
Etkinlikler ve Web Seminerleri için Birleşik Platform. Olağanüstü katılımcı deneyimleri ve içgörüler için birden fazla aracı birleştirerek etkinlik iş akışlarınızı basitleştirin.