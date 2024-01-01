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Meetaway

Meetaway

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Web Sitesi: meetaway.com

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Meetaway, etkinlik organizatörlerinin izleyicilerini bir araya getirmesini, ağ kurmasını ve anlamlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran ve basitleştiren sanal bir etkinlik platformudur. Meetaway, katılımcılarınızın tanışmak istedikleri kişilerle tanışmasına yardımcı olur. Bir etkinlik ayarlarken, organizatörler etkinliğinizin ve hedef kitlenizin hedeflerini yansıtan eşleştirme kriterlerini belirleyebilir ve katılımcılar ayrıca Meetaway'e özellikle kiminle tanışmak istediklerini (veya kaçınmak istediklerini) söyleyebilirler. Meetaway bu bilgiyi alır, en iyi eşleşmeleri yapar ve katılımcıları bir dizi 1:1 konuşma için otomatik olarak dönüşümlü olarak değiştirir. Kullanıcı deneyimi doğrusal ve kusursuzdur, kurulum süreci ise sezgisel ve basittir. Meetaway aracılığıyla bağımsız ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştirebilir veya bunu daha büyük bir sanal etkinliğin veya konferansın parçası olarak birleştirebilirsiniz. Katılımcılar Meetaway'de ağ kurmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor; gelin nedenini öğrenin!

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: meetaway.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Meetaway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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BrightTALK

brighttalk.com

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bizzabo.com

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Eventify

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LineUpr

LineUpr

lineupr.com

Brella

Brella

brella.io

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Worksup

Worksup

worksup.com

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