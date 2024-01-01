Meetaway, etkinlik organizatörlerinin izleyicilerini bir araya getirmesini, ağ kurmasını ve anlamlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran ve basitleştiren sanal bir etkinlik platformudur. Meetaway, katılımcılarınızın tanışmak istedikleri kişilerle tanışmasına yardımcı olur. Bir etkinlik ayarlarken, organizatörler etkinliğinizin ve hedef kitlenizin hedeflerini yansıtan eşleştirme kriterlerini belirleyebilir ve katılımcılar ayrıca Meetaway'e özellikle kiminle tanışmak istediklerini (veya kaçınmak istediklerini) söyleyebilirler. Meetaway bu bilgiyi alır, en iyi eşleşmeleri yapar ve katılımcıları bir dizi 1:1 konuşma için otomatik olarak dönüşümlü olarak değiştirir. Kullanıcı deneyimi doğrusal ve kusursuzdur, kurulum süreci ise sezgisel ve basittir. Meetaway aracılığıyla bağımsız ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştirebilir veya bunu daha büyük bir sanal etkinliğin veya konferansın parçası olarak birleştirebilirsiniz. Katılımcılar Meetaway'de ağ kurmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor; gelin nedenini öğrenin!

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Web Sitesi: meetaway.com

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