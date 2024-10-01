Alternatifler - Bizzabo
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinl...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web s...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, otu...
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik p...
BrightTALK
brighttalk.com
Gerçek bağlantıların iş yapmanın temelinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, web seminerleri ve videolarla içerik pazarlamasını nasıl yapacağınızı yeniden tasarladık. Canlı video 1:1 talk şovlardan veya web kamerası panel tartışmalarından ekran paylaşımı demolarına, video hikayelerine ve klasik web s...
ON24
on24.com
ON24, işletmelerin pazara açılma stratejilerini yapay zeka çağına taşımalarına ve uygun maliyetli gelir artışı sağlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. ON24, önde gelen akıllı etkileşim platformu aracılığıyla müşterilerin sınıfının en iyisi deneyimleri kişiselleştirme ve içerikle birleştirm...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır ol...
Eventify
eventify.io
Eventify, işletmelerin sanal konferansları yönetmesine ve katılımcıları için özel bir deneyim oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi aracıdır. Ne tür bir konferansa veya etkinliğe ev sahipliği yapıyor olursanız olun - büyük veya küçük - bunu gerçekleştirecek araçlara sahibiz...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak ...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etme...
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim ...
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı ki...
Liveform
livestorm.co
Livestorm, toplantıları, web seminerlerini ve sanal etkinlikleri baştan sona yöneten ilk video etkileşim platformudur. Livestorm ile geleneksel video konferans silolarının engelini kaldırın ve toplantılarınız ve etkinlikleriniz için uçtan uca bir video etkileşim platformu kullanın. E-posta şablonlar...
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
Brella
brella.io
Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçları...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel vi...