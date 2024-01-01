Zuddl

Zuddl

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Web Sitesi: zuddl.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zuddl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Etkinlikler ve Web Seminerleri için Birleşik Platform. Olağanüstü katılımcı deneyimleri ve içgörüler için birden fazla aracı birleştirerek etkinlik iş akışlarınızı basitleştirin.
Kategoriler:
Business
Etkinlik Yönetim Platformları
Etkinlik Pazarlama Yazılımı
Sanal Etkinlik Platformları
Kitle Yanıt Yazılımı
Etkinlik Ağı Oluşturma ve Eşleştirme
Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı
Mobil Etkinlik Uygulamaları

Web Sitesi: zuddl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zuddl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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monday.com

monday.com

monday.com

Odoo

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Whova

Whova

whova.com

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Eventbrite

eventbrite.com

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Slido

Slido

sli.do

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

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BigMarker

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Oktopost

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oktopost.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

Notified

Notified

notified.com

Limelight Platform

Limelight Platform

limelightplatform.com

Superevent

Superevent

superevent.com

EventsMo

EventsMo

eventsmo.com

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