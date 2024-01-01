3v-hosting - Kiev'de veri merkezi bulunan, çeşitli DNS bölgelerinde alan adlarının kiralanması ve satılması için sanal ve özel sunucular sağlama konusunda uzmanlaşmış, Ukraynalı bir web barındırma hizmetleri sağlayıcısıdır. Bizi rakiplerimizden ayıran şey, yüksek hizmet kalitesi ve iş tutumumuzdur: Müşterilerimize her şeyden önce insan olarak, daha sonra ise bizden hizmet sipariş eden biri olarak davranırız. Her müşteriye karşı açıklık ve bireysel yaklaşım, başarımızın temel taşıdır.

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