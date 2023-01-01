WebCatalog
Hetzner DNS

Hetzner DNS

hetzner.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hetzner DNS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hetzner'ın DNS Konsolu sezgisel bir DNS yönetim platformudur. DNS girişlerini içe aktarmak için bölge adlarınızı girmeniz yeterlidir. Bunları kopyalayıp yapıştırmanıza bile gerek yok. DNS girişlerinizi görüntülemek, eklemek, düzenlemek veya silmek için DNS Konsolumuzu ve API'mızı kullanın. Hepsi tamamen ücretsizdir.

Web Sitesi: hetzner.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hetzner DNS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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