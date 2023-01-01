Hetzner DNS

Hetzner'ın DNS Konsolu sezgisel bir DNS yönetim platformudur. DNS girişlerini içe aktarmak için bölge adlarınızı girmeniz yeterlidir. Bunları kopyalayıp yapıştırmanıza bile gerek yok. DNS girişlerinizi görüntülemek, eklemek, düzenlemek veya silmek için DNS Konsolumuzu ve API'mızı kullanın. Hepsi tamamen ücretsizdir.

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